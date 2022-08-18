Окупанти масовано обстріляли Сумщину з території Росії: фото наслідків атак

Окупанти з російської території з мінометів та ствольної артилерії обстріляли територію Сумщини.

Під вогнем армії РФ 17 серпня опинилися Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Есманьська, Шалигінська та Білопільська громади Сумщини.

Про це повідомили у ДПСУ.

Вранці та пообіді ствольна артилерія та міномети росіян гатили по території Білопільської громади 122-м та 120-м калібром. Понад шість десятків снарядів прилетіло з боку російських населених пунктів Новий Путь, Тьоткіно та Обод. Від вибухів в одному з населених пунктів громади пошкоджено приміщення фермерського господарства.

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Також вранці окупанти з боку російського населеного пункту Сподарюшино обстріляли територію Великописарівської громади зі 120-мм мінометів, нараховано 12 прильотів.

У другій половині дня окупанти три рази обстрілювали територію Краснопільської громади зі 120-мм мінометів та 122-мм ствольної артилерії, всього пролунало майже два десятки вибухів. Вогонь вівся з російських населених пунктів Високоє, Подвисокоє та Графовка.

Есманьську громаду ворог двічі вражав зі ствольної артилерії. Вогонь вівся з району населеного пункту Локоть. У першій половині дня росіяни майже двома десятками снарядів цілили по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки мирних мешканців та господарчі споруди.

Після 18 години прилетіло ще понад двадцять російських снарядів. Унаслідок обстрілу повністю згоріло приватне обійстя, пошкоджені лінії електропередач.

Шалигінську громаду ворог обстрілював з боку російського села Козіне із реактивної системи залпового вогню - 20 вибухів.

Крім цього з півдесятка 122-мм снарядів російські САУ вистрелили з боку села Гуєво по території Миропільської громади.

Нагадаємо, Жданов назвав дати, коли може бути завдано масованого ракетного удару по Україні.

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