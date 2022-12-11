Окупанти масовано обстрілюють Харківщину, є постраждалий: деталі від ОВА

Російські війська продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти Харківщини. В Ізюмському районі через атаки військ РФ пораненого літнього чоловіка.

Про це розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що окупанти 10 грудня обстрілювали Куп'янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський райони області.

Зокрема, обстріли зафіксували у 15 населених пунктах: Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.

Внаслідок атак росіян у села Підлиман, що в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували у важкому стані до медичної установи.

В області триває розмінування, протягом доби було знешкоджено 312 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, днями увечері російські окупанти влучили у приватний будинок у Харківському районі. У приватному домоволодінні спалахнула пожежа, постраждав чоловік.

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