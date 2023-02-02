Окупанти масовано обстрілюють Комишани на Херсонщині: є поранені, зокрема дитина

Селище Комишани на Херсонщині 2 лютого перебуває під масованим обстрілом російськими військами, внаслідок чого вже відомо про чотирьох поранених.

Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Селище Комишани – під масованим вогнем російських окупантів! Наразі відомо про чотирьох поранених: уламками ворожих боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та 5-річний хлопчик", – йдеться в заяві депутата.

Він уточнив, що дитина перебуває у стані середньої важкості. Всіх потерпілих забрали до медзакладів, де їм надають необхідну допомогу.



"Жителі селища Комишани, наполегливо просимо вас, спускайтесь до погребів або підвалів і перебувайте там до завершення обстрілу. Бережіть себе!" – закликав Соболевський.

Нагадаємо, російські війська ще вранці 2 лютого влаштували обстріл по житловому сектору селища Комишани. Внаслідок цього загинула 44-річна жінка. Ворога вдарив і по центру Херсона, де теж загинула людина.

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