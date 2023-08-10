Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти масовано вдарили по Рівненщині: влада повідомила про наслідки

Окупанти масовано вдарили по Рівненщині: влада повідомила про наслідки

На Рівненщині пролунав вибух / Фото: pixabay.com

Росіяни влучили у нафтобазу.

У ніч проти 10 серпня Рівненська область зазнала ворожої масованої атаки безпілотниками.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області", – сказано в повідомленні.

Хімічний та радіаційний фон у нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде, додав Коваль.

Нагадаємо, російська армія ввечері, 9 серпня, запустила ракети по Запоріжжю. Окупанти, як завжди, атакували цивільні споруди - церкву та супермаркет. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
32к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація