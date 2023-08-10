Окупанти масовано вдарили по Рівненщині: влада повідомила про наслідки

У ніч проти 10 серпня Рівненська область зазнала ворожої масованої атаки безпілотниками.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг. Працюють і відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області", – сказано в повідомленні.

Хімічний та радіаційний фон у нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде, додав Коваль.

Нагадаємо, російська армія ввечері, 9 серпня, запустила ракети по Запоріжжю. Окупанти, як завжди, атакували цивільні споруди - церкву та супермаркет.

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