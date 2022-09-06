Окупанти масово обстріляли Дніпропетровщину: стало відомо про наслідки та потерпілих

Правоохоронці на Дніпропетровщині відкрили кримінальне провадження за фактом чергових обстрілів Нікопольського району.

Російські окупанти завдали удару по Нікопольському району на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів є потерпілі.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, 6 вересня окупанти двічі обстріляли зі ствольної артилерії та РСЗВ житлові квартали Нікополя. Пошкоджень зазнали два освітніх заклади, майже 20 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, автівки, господарчі споруди, лінії електропередач та газопровід. Повна інформація щодо пошкоджень та руйнувань наразі встановлюється.

“За даним фактом слідчим відділом Нікопольського районного управління поліції внесені відомості до ЄРДР за ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни”) КК України. Також армією рф зі сторони Енергодару здійснено обстріл міста Марганець. Пошкоджено сім приватних будинків, господарські споруди та лінії електропередач. Поліція проводить огляд місць обстрілів, збирає речові докази та фіксує наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ рф”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що окупанти вкотре обстріляли Дніпропетровщину: на місці "прильоту" спалахнула масштабна пожежа.

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