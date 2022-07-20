Окупанти обстріляли житловий квартал на Дніпропетровщині: зруйновані 26 будинків, є загиблі та поранені

Російські окупанти вкотре обстріляли місто Нікополь на Дніпропетровщині. Били росіяни з артилерії по житловим кварталам. Загинули двоє людей.

В Нікополі Дніпропетровської області під час ворожого обстрілу загинули двоє місцевих мешканців, ще вісім людей, включая дітей, отримали поранення.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

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Обстріл із систем залпового вогню окупанти завдали у ніч на 20 липня. Гатили росіяни по житловим кварталам. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє цивільних людей, ше вісім отримали поранення, з них – чотири дитини. Пошкоджено 26 житлових будинків.

“Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Такі дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об’єкти”, - наголосили в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що в Одесі затримали чоловіка, який закликав росіян бомбардувати місто.

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