Окупанти масово обстрілювали Лисичанськ: зруйновано багато будинків, щонайменше один загиблий

Окупанти масово обстрілювали Лисичанськ: зруйновано багато будинків, щонайменше один загиблий

Окупанти протягом минулої доби потужно обстріляли Лисичанськ у Луганській області.

Обстріли міста армією Російської Федерації тривали позаминулу ніч та увесь вчорашній день. Окупанти застосовували авіація.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, внаслідок обстрілів росіян зруйновано понад десять багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На ранок 21 червня знайдено тіло одного загиблого. Крім того, поранення отримала місцева мешканка. Жінку евакуювали до Краматорська.

"Остаточну кількість жертв встановлюємо, бо вчора по місту практично неможливо було безпечно пересуватися", - каже керівник області.

Крім того, серйозні руйнування у Гірському – пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

У промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої. Росіяни влучили в будівлю першої прохідної заводу "Азот". Крім того, війська країни-окупантки обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь в районі трьох мостів.

Авіаційні удари ворог завдав по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському. Тривають бої поблизу Миколаївки. За словами Гайдая, штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного на цей час безрезультатні.

Нагадаємо, розпочалася 118 доба протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та наступати на Бахмутському напрямку. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 21 червня.

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