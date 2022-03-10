Окупанти масово обстрілюють житлові будинки на Луганщині: за день шестеро вбитих людей

Окупанти масово обстрілюють житлові будинки на Луганщині: за день шестеро вбитих людей

Окупанти лише за вчора зруйнували понад сотню будинків.

На Луганщині внаслідок обстрілів російських окупантів за минулу добу, 9 березня, загинуло шестеро мирних мешканців.

Про це звітує МВС України.

Зазначається, 9 березня російські війська здійснили 26 обстрілів житлових будинків та об’єктів інфраструктури у містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Рубіжне та Кремінна.

Внаслідок обстрілів загинуло четверо мешканців м. Рубіжне, по одному загиблому у містах Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Також у містах та селищах області пошкоджено понад 100 приватних та багатоповерхових будинків, автозаправну станцію та залізничний вокзал.

Поліцейські документують наслідки обстрілів та патрулюють міста Луганщини й допомагають його мешканцям.