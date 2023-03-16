Окупанти масово розкрадають майно держустанов, підприємств та помешкань цивільного населення – Маляр

Російські окупанти продовжують масово красти майно з об’єктів державних установ і підприємств, а також помешкань цивільного населення на тимчасово окупованій території України.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

За інформацією Маляр, минулого тижня в населених пунктах Роздольне, Каланчак, Нова Збур’ївка та Гола Пристань Херсонської області під приводом проведення нібито антитерористичних заходів окупанти здійснювали обшуки будинків місцевих жителів, зокрема у тимчасово покинутих власниками.

"Після таких заходів російські військовослужбовці зазвичай намагались придбати продукти та алкоголь у місцевих магазинах, пропонуючи продавцям розрахуватись вкраденими дрібними предметами побутової техніки, столовим посудом, ноутбуками та смартфонами", - зазначила вона.

За словами Ганни Маляр, найгабаритніші вкрадені речі – холодильники, пральні машини, телевізори тощо окупанти вивозили військовими вантажними автомобілями, якими доправлялись боєприпаси.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні російські окупанти викрали навіть роги оленя.

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