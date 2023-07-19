Окупанти масово виселяють українців з їхніх будинків та завозять туди росіян: до чого тут вибори Путіна

Російські окупанти на захоплених територіях України виселяють місцевих жителів із їхніх домівок та завозять туди росіян. Це все задля картинки напередодні сфабрикованих виборів президента РФ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Російські терористи напередодні виборів президента РФ почали масово виселяти українців з їхніх домівок та завозити туди росіян. Так окупанти хочуть збільшити кількість населення з російськими паспортами задля участі на президентських виборах у РФ.

Російські окупанти придумують різні приводи для примусового виселення українців з їхніх будинків та квартир, як-от: борги за комунальні послуги.

"Зокрема, у Старобільську після виселення в такий спосіб законних власників житла туди заселяються громадяни рф. Крім того, російським окупаційним режимом заборонено жителям Херсонської області, які не мають російських паспортів, повертатися до своїх населених пунктів, терміново залишених внаслідок підриву противником Каховської ГЕС", - повідомила Маляр.

Потерпілих через теракт на Каховській ГЕС російські терористи змушують переїжджати до окупованого Криму або ж вглиб Росії.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися на кілометр на Мелітопольському напрямку.

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