Окупанти масово вивозять з Маріуполя дітей: їх утримують в Ростовській області та під Санкт-Петербургом

Окупанти масово вивозять з Маріуполя дітей: їх утримують в Ростовській області та під Санкт-Петербургом

Російські окупанти масово вивозять з Маріуполя дітей. Їх утримують в дитячих таборах в Ростовській області, а також під Санкт-Петербургом.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Ми не розуміємо, скільки в Маріуполі є дітей сиріт, безпризорних дітей. Ми знаємо, що маріупольці самі влаштовують такі собі сімейні будинки, де намагаються прихистити діточок. Але росіяни фактично вивозять їх в РФ. Ми намагаємося шукати їх. Ми знайшли 260 дітей з Волновахського та Маріупольського районів. Вони утримуються в таборах в Ростовській області. Дані ми вже передали”, - наголосив Петро Андрющенко.

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Він також додав, що не менше 200 дітей перебувають під Санкт-Петербургом. Але ця інформація не є персоніфікованою. Окупанти намагаються швидко зробити з вивезених маленьких українців - громадян РФ.

“Там спрощують процедуру усиновлення наших діточок. Це для нас дуже болюча тема. Ми розуміємо, якщо пройде приймні один рік, ми потім цих дітей не знайдемо, бо в РФ не ведуть ніякого обліку”, - підкреслив радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, що комендант трьох укриттів в Маріуполі розповів про пекельні дні виживання.

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