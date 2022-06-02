Окупанти масово вивозять з Маріуполя дітей: їх утримують в Ростовській області та під Санкт-Петербургом

Російські окупанти масово вивозять з Маріуполя дітей. Їх утримують в дитячих таборах в Ростовській області, а також під Санкт-Петербургом.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
“Ми не розуміємо, скільки в Маріуполі є дітей сиріт, безпризорних дітей. Ми знаємо, що маріупольці самі влаштовують такі собі сімейні будинки, де намагаються прихистити діточок. Але росіяни фактично вивозять їх в РФ. Ми намагаємося шукати їх. Ми знайшли 260 дітей з Волновахського та Маріупольського районів. Вони утримуються в таборах в Ростовській області. Дані ми вже передали”, - наголосив Петро Андрющенко.
Він також додав, що не менше 200 дітей перебувають під Санкт-Петербургом. Але ця інформація не є персоніфікованою. Окупанти намагаються швидко зробити з вивезених маленьких українців - громадян РФ.
“Там спрощують процедуру усиновлення наших діточок. Це для нас дуже болюча тема. Ми розуміємо, якщо пройде приймні один рік, ми потім цих дітей не знайдемо, бо в РФ не ведуть ніякого обліку”, - підкреслив радник мера Маріуполя.
Нагадаємо, що комендант трьох укриттів в Маріуполі розповів про пекельні дні виживання.
Читайте також:
- У тимчасово окупованому Бердянську у порту пролунав вибух
- Сенат Ірландії визнав російську агресію в Україні геноцидом
- Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального: скільки тепер коштує ними заправитися