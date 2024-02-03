Окупанти масово заселяють Мелітополь, а місто перетворили на смітник - Федоров

У загарбників є конкретний план, який вони втілюють.

Російські війська перетворили тимчасово окупований Мелітополь на смітник, а до самого міста завозять мешканців з Росії, Білорусі та Казахстану.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Окупанти готують масове заселення захоплених територій України під кодовою радянською назвою "Запорізька цілина". За задумом росіян ТОТ Запорізької області має стати другим пілотним проєктом РФ зі зміни етнічного складу населення після Далекого Сходу. Окупанти погрожують українцям, які не хочуть отримувати російські паспорти, депортацією. Натомість вже формують заявки, щоб завезти до ТОТ мешканців з Росії, Білорусі та Казахстану", - сказав він.

За його даними, мелітопольці вже бачать збільшення населення, а окупанти вже перетворили місто на смітник.

"На черзі - перетворення всієї ТОТ Запоріжчини на вороже кодло", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Мелітополі окупанти провели захід, на якому відзначили найкращих колаборантів.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники продовжують етнічні чистки на окупованих територіях.

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