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Окупанти масово зазнають втрат під Бахмутом: наближаються до смертності "вагнерівців"

Автор
Максим Журавель Максим Журавель
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Окупанти масово зазнають втрат під Бахмутом: наближаються до смертності "вагнерівців"

Окупанти під Бахмутом зазнають масових втрат / Фото: Associated Press

Водночас окупанти за добу понад 500 разів обстрілювали позиції ЗСУ.

Українські військові знищили в районі Бахмута понад 80 російських окупантів. Добові втрати російських військових близькі до піку, коли знищували ПВК “Вагнер”.

Про це в рамках телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий.

За його словами, російські окупанти мають регулярні втрати в цій зоні фронту.

"Ці втрати вже наближаються до тих, які були за умов піку боїв з "Вагнером". Наприклад, за цю добу 81 окупант був знищений, 156 зазнали поранень", - наголосив Сергій Череватий.

Він також додав, що загалом за добу росіяни завдали 556 ударів по українських позиціях. Крім того, були чотири авіанальоти.

"Загалом відбулося вісім боєзіткнень. під час яких нашим воїнам також вдалося знищити ворожий танк, дві самохідні артилерійські установки "Гвоздика", дві гармати, два безпілотні літальні комплекси "Орлан-10" і гордість росіян - самохідний 240-мм міномет "Тюльпан" та чотири бойові склади з боєприпасами", - сказав Череватий.

Нагадаємо, що в Азовське море впав російський штурмовик Су-25.

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Дата публікації
Перегляди
946
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