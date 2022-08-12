Окупанти мають частковий успіх у напрямку Покровське – Бахмут: Генштаб про ситуацію на Донбасі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Донбасі.

На Донбасі російські окупанти продовжують масові обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури з танків та артилерії, а також завдають авіаударів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 12 серпня.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснювали вогневий вплив на українські позиції біля Великої Комишувахи, Дмитрівки, Дібрівного, Вірнопілля, Рідного, Протопопівки, Мазанівки, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Долини. Завдали авіаційних ударів неподалік Залимана.

Ворог намагався вести наступальні бої у напрямках Пасіка – Богородичне і Тихоцьке – Долина. Проте отримав відсіч та втік.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Сіверська, Званівки, Верхньокам’янського, Григорівки та Райгородка.

Зазнала невдачі спроба противника провести розвідку боєм в напрямку Білогорівка – Григорівка.

На Бахмутському напрямку окупанти задіяли танки та різнокаліберну артилерію для вогневого впливу в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Івано-Дар’ївка, Виїмка, Спірне, Яковлівка, Кодема, Вершина, Зайцеве та Васюківка. Авіаудари зафіксовано біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського.

Загарбники намагалися вести розвідку біля Спірного. Українські воїни завдали вогневого ураження та знешкодили ворога.

Наступальними та штурмовими діями російські окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ та просунутися в напрямках населених пунктів Спірне, Івано-Дарʼївка, Виїмка, Яковлівка, Кодема, Вершина та Зайцеве. Зазнали втрат та хаотично відійшли. В окремих районах тривають бойові дії.

На напрямку Покровське – Бахмут ворог мав частковий успіх, намагається закріпитися.

На Авдіївському напрямку тривали артилерійські обстріли поблизу Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Красногорівки та Новобахмутівки. Противник завдав авіаударів неподалік Красногорівки, Мар’їнки, Водяного та Авдіївки.

Усі ворожі спроби штурму у районах Спартака, Пісків та Мар’їнки наші захисники придушили та відкинули окупантів на попередні позиції.

Раніше у Генштабі повідомили, що росіяни наступали у напрямку Єгорівка - Павлівка, але ЗСУ відкинули окупантів.

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