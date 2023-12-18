Окупанти мають деякі успіхи біля Авдіївки, але ЗСУ тримають позиції - Тарнавський

Війська Російської Федерації досягти часткового успіху на деяких ділянках фронту під час штурмових дій навколо Авдіївки в Донецькій області. Втім, українські Збройні сили "стійко" утримують власні позиції.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Він наголошує, що росіяни не залишають намірам взяти Авдіївку до якогось певного проміжку часу, постійно водночас змінюючи тактику штурмових операцій.

За його словами, ситуація в Авдіївці "змінюється кожен день і кожну ніч". Тарнавський наголошує, що російські війська регулярно змінюють свою тактику, "досягнувши часткового успіху на деяких ділянках".

"Я вважаю, що ми твердо дотримуємося цих ліній. Сьогодні ворог тисне на нас своєю чисельністю. Вони ніколи не дбали і не дбатимуть про свій особовий склад", - наголошує представник ЗСУ.

Слід зауважити, що за минулу добу, 17 грудня, Сили оборони відбили 27 атак росіян у напрямку Авдіївки: біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Невельського та Первомайського.

Нагадаємо, керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявляв, що окупанти мають певний успіх біля Авдіївки, але він є незначним. З його слів, це має вигляд як збільшена сіра зона.

Тим часом військовий експерт Дмитро Снєгирьов наголошує, що ворог намагається прорватися до житлового сектора міста. Наразі бої точаться на рівні вулиці Колосова та садового товариства "Виноградники".

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