Окупанти мають наміри вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей - Генштаб ЗСУ

За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупування ООС.

Російські окупанти мають наміри щодо виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Про це 2 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупування Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. З метою сковування дій наших військ буде продовжувати утримання окремих рубежів на тимчасово зайнятих територіях Київської та Чернігівської областей, імовірно, в районах у безпосередній близкості від державного кордону України (з Республікою Білорусь та Російською Федерацією відповідно)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 38-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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