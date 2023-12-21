Окупанти мають просування в районі Синьківки – військовий експерт про загрозу під Куп'янськом

За інформацією експерта, у напрямку Ізюма росіяни створили найбільш боєздатне угруповання.

Росіяни просунулися в районі Синьківки на Куп'янському напрямку, але ЗСУ тримають під контролем панівні висоти

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, передає "Еспресо".

"Основним акцентом зусиль ворога є атаки в районі Синьківки, Лимана Першого, Петропавлівки й Іванівки. В районі Синьківки ситуація складна. Там були певні просування окупантів, але ЗСУ тримають під контролем панівні висоти й використовують успішний характер контрбатарейної боротьби", – запевнив Снєгирьов.

Синьківка і Петропавлівка на карті / Фото: Deepstatemap

За його інформацією, у напрямку Ізюма росіяни створили найбільш боєздатне угруповання, яке нараховує до 120 тис. особового складу й 1300 одиниць бронетехніки.

"Противник має коротке плече логістики постачання боєкомплекту й особового складу з території РФ і з окупованої Луганщини. Це й дає змогу окупантам активізувати зусилля на цьому напрямку", – пояснив експерт.

Раніше ми писали, чому Синьківка під Куп'янськом така важлива для РФ.

Нагадаємо, начальник пресслужби штурмової бригади "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів, що під Куп’янськ ворог підтягує резерви, які тривалий час накопичував в районі Донецької області.

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