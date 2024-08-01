Окупанти мають суттєву перевагу у РЕБ та безпілотниках: у ЗСУ розповіли про ситуацію у гарячих точках

У російської армії є дуже велика перевага над українською як у засобах РЕБ, так у безпілотниках.

Про це повідомив офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко в ефірі "КИЇВ24".

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"Вони намагаються просунутися, але, наскільки мені відомо, Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб вони не зробили цього, не перетнули цей канал (у Часовому Яру - ред). Тому що противник кидає дуже великі сили для того, щоб здійснити цей маневр, що в подальшому їм дасть змогу розвивати наступ. Тому що канал є однією з перешкод, які їм потрібно подолати", - прокоментував Кожубенко інформацію, що нібитоо росіяни в районі каналу біля Часового Яру.

Водночас він підтвердив, що такі спроби ворога були, але українські сили їх вибивали.

"І тому зараз ситуація поки стабільна, але вкрай важка. Тому що ворог кидає дуже великі сили саме на Лимано-Бахмутському напрямку. І не лише на цьому. У противника, на жаль, велика кількість резервів, штурмового м’яса для того, щоб здійснювати свої задуми. Тому що вони не рахуються із втратами. І цьому є дуже багато прикладів", - сказав офіцер.

Нагадаємо, за даними партизанського руху АТЕШ, росіяни вже мріє про збиття українських F-16 та підтягнули до фронту зброю, яка зможе збивати літаки.

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