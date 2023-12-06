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Окупанти мають три лінії оборони: Умєров розпоовів, де перебувають ЗСУ

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Олена КапнікОлена Капнік
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Окупанти мають три лінії оборони: Умєров розпоовів, де перебувають ЗСУ

Рустем Умєров.

ЗСУ пройшли другу лінії і перебувають перед третьою.

Російська окупаційна армія має три лінії оборони. Наразі українські Збройні сили перебувають між другою і третьою лінією.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю Fox News.

"Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. Зараз ми маємо план на 2024 рік", - сказав міністр.

За його словами, вихід на кордони 1991-го залишається стратегічною перемогою для України. Умєров наголошує, що цивілізованому світу має бути соромно, якшо розпочата РФ війна розтягнеться на роки. 

"Це буде тривати і знищувати демократію. Вони (окупанти - Ред.) вважають, що Україна і українці не мають існувати", - заявив він.

Міністр також відзначив плани України приєднатися до НАТО. За його словами, всі розрахунки на наступний рік, закупівлі і планування операцій проходитися за стандартами НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
280
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