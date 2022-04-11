Окупанти майже повністю знищили Вільхівку на Харківщині: яка ситуація

Окупанти майже повністю знищили Вільхівку на Харківщині: яка ситуація

На місці знайшли тіла загарбників.

Правоохоронці фіксують факти скоєння військових злочинів у Вільхівці на Харківщині, яка нещодавно була звільнена від російських окупантів українськими військовими. Інфраструктура села під час окупації зазнала пошкоджень.

У Вільхівці знаходять російську техніку та тіла окупантів, повідомляє прокуратура Харківщини.

Також читайте У Харківській області дрон допоміг знищити блокпости та склади окупантів

"Під час огляду місця події встановлено, що більшість житлових будинків, підсобних господарств, цивільний автотранспорт, місцева школа та магазини пошкоджено або зруйновано повністю. Також на місці виявлено знищену бронетехніку окупантів, використану зброю та тіла російських військовослужбовців", — сказано у повідомленні.

Раніше стало відомо, що 10 квітня російські окупанти в Харківській області вбили 10 цивільних, серед загиблих є дитина. Наразі найгарячішою точкою залишається Ізюм.

Читайте також: