Окупанти мілітаризовують ЧАЕС: Україна вимагає від ООН направити місію у зону відчуження

Окупанти мілітаризовують ЧАЕС: Україна вимагає від ООН направити місію у зону відчуження

Росіяни продовжують мілітаризувати зону відчуження ЧАЕС, що загрожує ядерній безпеці Європи.

Мілітаризація зони відчуження ЧАЕС окупантами загрожує ядерній безпеці не лише України, але й всієї Європи.

Про це йдеться у зверненні очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук до міжнародної спільноти.

Мілітаризація зони відчуження

Верещук наголосила, що росіяни продовжують мілітаризувати зону відчуження ЧАЕС. Це становить серйозний ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році.

"Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, а й інших країн Європи", — попередила міністерка.

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За її словами, окупанти ігнорують ці загрози і продовжують транспортувати та зберігати значну кількість боєприпасів у безпосередній наближеності до атомної станції.

Зокрема, через місто Прип'ять, у кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд АЕС, російські окупанти щодня транспортують десятки тонн реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії та мінометних боєприпасів.

Зберігання сотні тонн боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип'яті Чорнобилі, що також розташоване на незначній відстані від АЕС.

Верещук звернула увагу, що останнім часом російські загарбники дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, що підвищує ризик їхньої детонації навіть при завантаженні та транспортуванні.

Пожежі

У зоні відчуження почалися значні пожежі, які можуть мати дуже серйозні наслідки.

"Однак сьогодні контроль та гасіння пожеж неможливе в повному обсязі через захоплення зони відчуження російськими окупаційними військами", — зазначила очільниця Мінреінтеграції.

Вона нагадала, що внаслідок горіння в атмосферу вивільнюється радіонукліди, які вітер може перенести на значні відстані. Це загрожує радіацією не тільки Україні а й іншим європейським країнам.

Також втрата контролю над зоною відчуження та неможливість повноцінного гасіння пожежі може загрожувати радіаційним об'єктам на цій території.

Ротація персоналу ЧАЕС

Ірина Верещук повідомила, що цього тижня відбулася повна ротація персоналу ЧАЕС. Працівники понад 600 годин перебував на своїх робочих місцях, виконуючи свої обов'язки під тиском окупантів.

Їх замінили 59 спеціалістів, серед яких шестеро жінок.

"Усіх їх ми вважаємо заручниками окупантів", — пояснила міністерка.

Місія ООН

Верещук наголосила, що такі безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу ядерній безпеці не тільки для України, а й для сотень мільйонів європейців.

Україна вимагає від радбезу ООН негайно вжити заходів щодо демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та ввести туди спеціальну місію ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської аварії.

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