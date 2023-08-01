Окупанти минулого тижня близько 500 разів обстрілювати населені пункти України

Внаслідок дій окупантів постраждали 16 областей нашої держави.
Надзвичайники минулого тижня зафіксували близько 500 обстрілів з боку російських окупантів населених пунктів у 16 областях.
Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.
“Протягом минулого тижня рятувальники здійснили 1 300 виїздів, в ході яких ліквідовано понад 90 пожеж, спричинених обстрілами. Зафіксовано приблизно 500 обстрілів населених пунктів у 16 областях. Найскладніші ситуації виникали у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях”, - розповів Олександр Хорунжий.
Загалом, українські рятувальники протягом тижня здійснили:
- 8600 виїздів, в ході яких врятовано життя 103 людям;
- ліквідовано понад 1300 пожеж, при цьому не допущено знищення вогнем 313 будівель та 42 одиниць;
- забезпечене реагування на близько 3000 небезпечних подій.
Нагадаємо, що Росія заявила, що Україна атакувала їхні кораблі безпілотними катерами.
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