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Окупанти минулого тижня близько 500 разів обстрілювати населені пункти України

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти минулого тижня близько 500 разів обстрілювати населені пункти України

Окупанти минулого тижня близько 500 разів обстрілювати населені пункти України / фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Внаслідок дій окупантів постраждали 16 областей нашої держави.

Надзвичайники минулого тижня зафіксували близько 500 обстрілів з боку російських окупантів населених пунктів у 16 областях.

Про це повідомив речник ДСНС України Олександр Хорунжий.

“Протягом минулого тижня рятувальники здійснили 1 300 виїздів, в ході яких ліквідовано понад 90 пожеж, спричинених обстрілами. Зафіксовано приблизно 500 обстрілів населених пунктів у 16 областях. Найскладніші ситуації виникали у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях”, - розповів Олександр Хорунжий.

Загалом, українські рятувальники протягом тижня здійснили:

  • 8600 виїздів, в ході яких врятовано життя 103 людям;
  • ліквідовано понад 1300 пожеж, при цьому не допущено знищення вогнем 313 будівель та 42 одиниць;
  • забезпечене реагування на близько 3000 небезпечних подій.

Нагадаємо, що Росія заявила, що Україна атакувала їхні кораблі безпілотними катерами.

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Дата публікації
Перегляди
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