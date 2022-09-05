Окупанти минулої доби гатили по Харківській області: загинула жінка, ще вісім людей поранені

Протягом минулої доби російські окупанти інтенсивно обстрілювали мирне населення міст і сіл Ізюмського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, виробничі об'єкти, виникали пожежі.

Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

4 вересня, близько 18:30, внаслідок ракетного удару окупантів троє людей постраждали в Новобаварському районі міста. Ракета влучила в землю, однак вибухова хвиля пошкодила приватні домоволодіння та 10-поверховий багатоквартирний будинок.

У Богодухівському районі загинула 58-річна жінка, рятувальники деблокували тіло з-під завалів будинку. В Ізюмському районі постраждали 72-річна жінка та три чоловіки 61, 70 та 66 років. У Харківському районі поранений чоловік 67 років.

На лінії зіткнення ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ з реактивної та ствольної артилерії, використовує авіацію. У районі населених пунктів Семенівка та Куп'янськ окупанти зазнали серйозних втрат у живій силі та техніці. Крім того, влучним ударом ЗСУ знищено ворожий склад боєприпасів.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 5 вересня атакувала Нікополь із важкої артилерії.

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