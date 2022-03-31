Окупанти мінують цивільні будинки й готуються атакувати передмістя Києва: яка ситуація в регіоні 31 березня

Життя у Києві триває - у місті працює інфраструктура, народжуються діти.

Війна в Україні триває вже 36-ту добу. У Київській області через дії російських загарбників, які цинічно нищать інфраструктуру і будинки мирних людей, ситуація досі складна в Бучанському, Вишгородському і Броварському районах. Водночас на останньому напрямку минулої доби, 30 березня, відбувся частковий виведення підрозділів з району окупованої росіянами в напрямку кордону з РФ. У Києві ніч проти 31 березня минула спокійно.

ТСН.ua розповідає про поточну ситуацію в Києві та Київській області.

Київська область

Також читайте Генштаб: окупанти тимчасово відмовилися від блокування Києва

На Поліському напрямку відзначають рух ворожих військ уздовж державного кордону України з Республікою Білорусь. Одночасно окупаційні війська продовжують акумулювати в районі Чорнобильської АЕС та Зони відчудження.

На Броварському напрямку відбувся частковий виведення підрозділів з району окупованої руськими окупантами в напрямку кордону з РФ.

Які напрямки найбільш небезпечні на Київщині:

Населені пункти вздовж Житомирської траси

Буча – Ворзель – Гостомель

Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада

північ Вишгородського району.

Території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Ситуація по районах Київської області станом на вечір 30 березня:

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони: ситуація контрольована.

Бучанський район: ситуація підконтрольна в більшості громадах напружена.

Броварський район: у результаті бойових дій на території Броварського району завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Внаслідок ворожих обстрілів є багато пошкоджених будинків місцевих мешканців.

Вишгородський район: ситуація в районі залишається напружена, але контрольована. Вишгородська, Петрівська та Пірнівска ТГ без змін, населенню надається необхідна допомога, здійснюється патрулювання вулиц. Продовжується робота по укріпленню обороноздатності району. Мінометним вогнем були обстріляні околиці села Лютіж, жертв та руйнувань немає.

В окупованих Іванківській, Димерської та Поліської ТГ гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліків.

Загалом руйнування зафіксовано у 35 з 69 територіальних громад Київської області, що складає 50,7 %.

Окупанти замінували території та будинки місцевих жителів на Київщині

У Генштабі ЗСУ попередили, що українські військові виявили непоодинокі випадки мінування територій і будинків містян на Київщині, які були окупоновані російськими загарбниками. Це означає, що повертатися додому мешканцям тих населених пунктів, які нещодавно покинули російські окупанти, зарано.

Там повинна відбутися масштабна зачистка, яка дозволить уникнути смертей мирного населення від ворожих мін.

Яка ситуація у звільненому Ірпені

Перший заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник заявив, що повернутися до розваленого Ірпеня наразі немає можливості. Адже завали не розібрали, а умови для життя відсутні.

Поворозник пояснив, що до Ірпеня можна буде повернутися не раніше, ніж через місяць, адже там потрібно розібрати завали, оновити водо- та електропостачання.

"Однак там дуже багато роботи, вона має відбуватися за планом", – наголосив Поворозник в ефірі 24 Каналу.

Аналогічна ситуація із Бучею та Гостомелем: "Наразі про них важко говорити, враховуючи те, що там зараз відбуваються бої".

Очікувані запеклі бої на околицях Києва

Розвідка Великої Британії прогнозує запеклі бої на околицях Києва вже у найближчі дні. Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення певної кількості підрозділів.

"Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої", - йдеться в повідомленні британської розвідки.

Що відбувається в Києві

Ніч проти 31 березня у Києві, за даними КМДА, минула відносно спокійно. У столиці працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва 31 березня працюватимуть Північний та Дарницький мости. Для громадського транспорту відкритий Південний міст.



Міська влада закликає не виїжджати у місто без нагальної потреби, а також нагадує водіям про необхідність пропускати авто "швидкої" та гуманітарні вантажі.

Також у КМДА повідомили, що у Києві за 35 днів війни із російськими окупантами народилося 987 дітей: 534 хлопчики та 453 дівчинки. Серед новонароджених 25 двієнь.

Сьогодні стало відомо й, що у Києві від 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю. Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

Також читайте Університет Шевченка відновлює навчання

Утім слід пам'ятати про комендантську годину, яка відтепер триває щоночі від 21:00 до 06:00. Під час комендантської години без спецперепусток заборонено пересування містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття. Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці в період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Містян закликають і вдень не пересуватися Києвом без нагальної потреби, дотримуватися правил комендантської години, не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу й одразу спускатися до укриттів.

"Друзі! Не виходьте з дому без нагальної потреби, не порушуйте правила комендантської години. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Допомагайте тим, хто поруч! Разом переможемо! Слава Україні!", – розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Крім того, станом на зараз у столиці працюють 73 пункти вакцинації від COVID-19. Детальний перелік тут.

Нагадаємо, киянин, який вижив після наїзду технікою росіянами на його авто, одужує і збирає докази для Гааги.

Читайте також: