На тимчасово окуповану Херсонщину росіяни привезли міни 50-х років, які були призначені для знищення.

Російське командування присвоїло кошти на утилізацію, а старим озброєнням взялось мінувати свої оборонні позиції.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, які виготовлені в 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах в ростовській області та були підготовлені для знищення. Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій", - йдеться в повідомленні розвідки.

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Під час встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу російських окупаційних військ.

"З військовою поліцією та офіцерами фсб, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають", - повідомили в розвідці.

У ГУР зазначають, що в результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку, окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали водночас втрат в живій силі та техніці. Внаслідок цього росіяни почали терміново споруджувати додаткові лінії оборони, мінувати територію та створювати інженерні загородження.

Нагадаємо, російські окупанти не можуть звільнитися зі служби. Все через те, що їхнє керівництво не пускає їх до місць постійної дислокації у Росії.

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