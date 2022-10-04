Окупанти мінують Кремінну і готуються до оборони – Гайдай

Кремінна – важливий напрямок для ЗСУ, бо з цього міста відкриваються шляхи на Старобільськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

Російські окупанти вже готуються до оборони Кремінної (Луганська область). Туди загарбники стягують велику кількість особового складу та мінують території.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Гайдай пояснив, що Кремінна – важливий напрямок для ЗСУ, бо з цього міста відкриваються шляхи на Старобільськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк.

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"У нас є інформація, що досить багато там (у Кремінній – ред.) різношерстних окупантів. Вони все підряд мінують: розкидають міни-пелюстки, мінують дороги, будівлі. Тобто готуються до оборони або до того, щоб уповільнити просування ЗСУ", – сказав голова ОВА.

Гайдай зазначив, що деякі зеки з ПВК "Вагнера" залишилися назавжди на Луганщині, бо на їх базі "щось трапилось".

"ПВК з елітного російського підрозділу перетворилася на зброд. Найпрофесійніші у них – "Ліга". Ці найманці отримують дуже великі гроші, але у них вузькопрофільні завдання", – каже він.

Щодо мобілізованих росіян, то тут голова Луганської ОВА відзначив, що вони з’являються на Луганщині і "кудись зникають". До прикладу, нещодавно вибухнув цілий ешелон "мобіків".

Раніше очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗСУ продовжують просуватися на Луганщині. Вони вже впритул наблизилися до кордону Луганської області на північному заході.

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