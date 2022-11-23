Окупанти мобілізували майже всіх чоловіків у селах навколо Довжанська на Луганщині – ОВА

Чоловіків, які намагалися сховатися від примусової мобілізації, знайшли за допомогою "представників" сільських та селищних рад.

На Луганщині російські окупанти у селах навколо міста Довжанськ мобілізували практично всіх чоловіків, кому до 60 років.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"У 10 селах і селищах навколо Довжанська мобілізували майже усіх, кому до 60 років", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у селищі Хмельницький мобілізованих забрали та вивезли за одну добу. Тих, хто намагався сховатися у родичів чи друзів, знайшли за допомоги "представників" сільських та селищних рад.

За даними ОВА, на Старобільщині військові РФ заселяються до порожніх домівок, та до домоволодінь, де живуть люди, виселяючи їх. По місту ходять зі списками та питають у сусідів, які з хат зараз порожні – формують маневровий фонд.

Окупаційна влада від січня збирається підвищити тарифи на комуналку.

"Нижчі тарифи на комунальні послуги – це був один із козирів окупаційної влади при захопленні міст, на що розраховували, переважно, літні люди, які вирішили залишитися. Однак і цей подарунок виявився тимчасовим. До кінця місяця мають затвердити підвищення вартості на 10 % практично всіх послуг", - повідомляє ОВА.

Ситуація на Луганщині

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що звільнити Луганську область швидко командування ЗСУ намірів не має, оскільки на цьому напрямку окупанти давно укріпилися за рахунок бойовиків так званої "ЛНР".

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомив, що росіяни перекидають до Луганської області десантників із Херсонського напрямку.

Військове керівництво РФ перекидає загарбників з Херсона до Луганської області. Окупанти незадоволені такою ротацією, тому серед них збільшується кількість випадків дезертирства.

За даними ОВА, мобілізованих у Луганській області одягають у форму, зняту з загиблих чи поранених солдатів.

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