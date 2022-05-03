Окупанти мобілізують наших громадян для залучення до війни проти України - Денісова

Окупанти мобілізують наших громадян для залучення до війни проти України - Денісова

Російські окупанти на території Донецької та Луганської областей мобілізують українських громадян для залучення до війни проти України.

Про це під час телемарафону 3 травня повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Вони мобілізують наших громадян. Навіть відмінили будь-яку військову комісію. Вони будуть використовувати цих людей, щоб ставити їх попереду своїх військ, яких знищують ЗСУ. Тому вони зараз поповнюють свої ряди. А ті, хто відмовляються - попадають в фільтраційні табори, їх катують в поліцейських відділках”, - наголосила Людмила Денісова.

Нагадаємо, що лідер опозиційної партії Німеччини ХДС їде до Києва.

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