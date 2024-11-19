Окупанти мобілізують українську молодь на тимчасово окупованих територіях – ISW

В рамках призову Міністерство оборони Росії незаконно мобілізувало українську молодь в окупованих Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що призовники проходитимуть службу у з’єднаннях Південного військового округу російської федерації.

Проведення Росією призовної кампанії на тимчасово окупованих територіях України є серйозним порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Адже відповідно до цієї конвенції, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков, наголосив, що "СВО" триватиме "ще трохи".

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