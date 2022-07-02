Окупанти могли вдарити по ТРЦ у Кременчуці ракетою Х-32 – британська розвідка

Окупанти могли вдарити по ТРЦ у Кременчуці ракетою Х-32 – британська розвідка

У Росії скорочуються запаси сучасної зброї.

Росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування як другорядну наземну атаку, ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї.

За припущеннями розвідників Великої Британії, спираючись на відео з камер спостереження, російські військові вдарили по торговельному центру в Кременчуці 27 червня ракетою Х-32, що є модернізованою версією радянської Х-22.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Хоча Х-32 має кілька покращених характеристик порівняно з Х-22, вона все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність додаткових збитків під час націлювання на забудовані території", – зазначають у розвідці

За три дні для обстрілу Одеської області армія РФ застосувала вже ракети Х-22.

"Ця зброя ще менш точна, не придатна для високоточних ударів і майже напевно неодноразово спричиняла жертви серед цивільного населення протягом останніх тижнів", - йдеться у повідомленні.

Також, за даними розвідки, російська армія продовжує досягати незначного просування в околицях Лисичанська, в районі тривають авіаційні та артилерійські удари.

Українські війська продовжують блокувати російські сили на південно-східній околиці Лисичанська.

Нагадаємо, окупанти ракетами вдарили по портовій інфраструктурі та підприємствах Миколаєва, є жертви.

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