Окупанти могли запустити по Дніпру "Іскандер": пошкоджені понад 20 житлових будинків (відео)

В Дніпрі російські окупанти внаслідок ракетного удару зруйнували приватний дім та господарчу споруду, ще пошкодження отримали 21 будинок.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як зазначається, станом на 11:20 внаслідок ракетного удару загинула 31-річна жінка, чотири людини постраждали.

“Зруйновано приватний будинок та господарчу споруду, пошкоджено 21 приватний будинок, 11 господарчих споруд, автомобіль та газопровід низького тиску. Роботи тривають”, - розповіли в МВС.

Водночас очільник Дніпропетровської облради припустив, що росіяни могли завдати удару ракетою типу “Іскандер”, яка з тимчасово окупованого Криму летить до нас 5-6 хвилин. Тому важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Окупанти пошкодили у Дніпрі 21 житловий будинок

Нагадаємо, що окупанти скинули авіабомби на Херсонщину.

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