Окупанти могли знищити дві установки Patriot в Україні – Forbes (відео)

Окупаційній армії Росії вперше за два роки війни проти України, найімовірніше, вдалося виявити та уразити частину української батареї американського ЗРК Patriot.

Про це пише Forbes.

Як пише видання, недалеко від Покровська на Донеччині росіяни виявили український конвой, до складу якого входили, ймовірно, щонайменше дві пускові установки для наземного комплексу Patriot, встановлені на вантажівці.

"Відреагувавши швидше, ніж зазвичай, російський екіпаж гіперзвукової ракети класу "земля-земля" "Іскандер" прицілився і завдав прямого удару в український конвой. Ймовірно, дві пускові установки Patriot вибухнули, що майже напевно призвело до загибелі їхніх екіпажів", - йдеться у новині Forbes.

2x German Supplied M901 Launchers for the MIM-104 PAC-2 Mobile Patriot Air Defence System were destroyed by an Russian OTRK „Iskander“ Ballistic Missile near Sergeevka.



This is the first confirmed Loss of such pic.twitter.com/A3Ws49kgrp — WarVehicleTracker (@WarVehicle) March 9, 2024

Forbes також пише, що українські батареї Patriot за останній місяць збили близько десятка винищувачів-бомбардувальників ВПС Росії, притупивши повітряну перевагу Росії.

"За іронією долі, Patriot регулярно збивають гіперзвукові "Іскандери". Але лише тоді, коли батареї розгорнуті та напоготові, а не під час переміщення з однієї вогневої позиції на іншу", - пише Forbes.

Виникає запитання, чому екіпажі українських Patriot не мали власного протиповітряного прикриття. Можливо, Повітряні сили України занадто розтягнуті, щоб захищати українські міста та наземні війська, зазначає видання.

Про знищення установок Patriot в Україні також заявив журналіст німецького видання Bild Юліан Репке в соцмережі X (Twitter).

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення (ISW) війни не можуть підтвердити, що окупаційні війська знищили в Україні американську ППО Patriot.

Російські джерела активно поширювали кадри удару окупантами по Patriot 9 березня. Вони стверджували, що знищили дві системи протиповітряної оборони на сході України.

Читайте також провідні новини дня: