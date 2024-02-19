Окупанти можуть розвернути свої сили на новий напрямок - український воїн ЗСУ

Після окупації Авдіївки окупанти можуть розвернути свою техніку та особовий склад на Горлівський напрямок, аби спробувати вирівняти лінію фронту.

Таку думку висловив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв в етері Еспресо.

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За його словами, ворог підтягнув свої резерви.

"Ми, як і раніше, чекаємо у максимальній бойовій готовності, тому що ворог може підтягнути та розвернути свою техніку на нас. Наш підрозділ, наскільки може, дотягується та відпрацьовує дронами по техніці та особовому складу противника. Поки ніякого руху загарбників у наші бік не вбачається. Однак ми перебуваємо у постійній бойовій готовності, бо техніка, яку підтягнув ворог, може розвернутися і піти на нас у будь-який час", - зауважив український військовий.

Він запевнив, що вони готові зустріти ворога у повній бойовій готовності.

"Є певна ділянка, яку доведеться пройти противнику та покласти свою техніку та особовий склад. Якщо ви подивитеся на мапу, то буде логічно, що ворог після Авдіївки буде потрохи тиснути на нашій ділянці, бо йому потрібно вирівнювати лінію фронту", - наголосив Ієвлєв.

Нагадаємо, за інформацією американського Інституту вивчення війни, окупанти готуються до наступу на нових ділянках фронту.

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