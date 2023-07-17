Окупанти можуть активізувати наступ на двох напрямках: деталі від експерта

Росіяни намагаються обійти Авдіївку з півночі та з півдня.

Окупаційні війська Росії мають певний успіх на Лиманському і на Куп'янському напрямках, а також намагаються активно наступати в районі Авдіївки на Донеччині. Втім, там поки росіяни не мають успіху.

Про це в інтерв'ю "РБК.Україна" розповів координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець.

За словами експерта, на Лиманському і на Куп'янському напрямках окупаційна армія має певний успіх лише на тактичному рівні. Втім, прогнозує Машовець, росіяни, "очевидно, будуть докладати зусиль, нарощувати їх для того, щоб розвинути його (наступ - Ред.)".

Експерт також прокоментував намагання армії РФ вийти до річки Оскіл на Харківщині.

"На Куп'янському напрямку вони намагаються це зробити в районі Куп'янськ-Вузловий, на відтинку до Борової. На Лиманському напрямку найближчим завданням, ймовірно, є вихід на річку Чорний Жеребець, а далі "звернення" оборони українського війська по лівому берегу Сіверського Дінця, до Дронівки і Ямполя", - розповів Машовець.

На Авдіївському напрямку росіяни далі намагаються обійти Авдіївку з півночі та з півдня. Втім, без успіху. Разом з тим експерт прогнозує, що ворожі війська будуть нарощувати зусилля на Куп'янському напрямку.

"Там вони поки створюють зручні умови для своєї більшої активізації. Крім того, можуть наростити зусилля на Лиманському напрямку. Впродовж останнього тижня противник також підтягнув резерви в районі Бахмута й може там посилити інтенсивність контратак", - висловився Костянтин Машовець.

Як повідомлялося, у Міноборони розповіли, скільки територій вже деокупували. Заступниця міністра Ганна Маляр повідомила, що протягом минулого тижня українські Збройні сили звільнили від окупації майже 18 кв. км території на сході та півдні України.

Читайте також: