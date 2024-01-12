Окупанти можуть готуватися до "вирішального штурму" Авдіївки: чи є шанси у ворога

В Авдіївці Донецької області тривають позиційні бої, проте підтверджених змін на лінії фронту не було.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни.

Експерти зазначили, що позиційні бої тривали біля Авдіївського коксохімічного заводу, Степового, Новобахмутівки, Сєверного, Первомайського та Невельського.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджував 11 січня, що Збройні сили Російської Федерації готуються до чергової спроби "вирішального штурму" Авдіївки, для цього намагаючись обійти місто з півночі.

З його слів, підрозділи російських 114-ї ОМСБр (1-й корпус армії "ДНР") і 15-ї окремої мотострілецької бригади (2-й корпус армії "ЛНР") можуть спробувати наступати між Степовим та Авдіївським коксохімічним заводом, аби остаточно перерізати трасу Авдіївка — Орлівка.

Костянтин Машовець вважає, що цей план сумнівний, адже попередні атаки на коксохімічний завод були безуспішними.

Натомість аналітики ISW не спостерігають жодних ознак, що свідчили б про те, що ворог зможе досягти оперативного значного прогресу біля Авдіївки, якщо проведе нову хвилю інтенсивних наземних штурмів найближчим часом.

Нагадаємо, росіяни на Авдіївському напрямку готують підступний план: військовий аналітик Олександр Коваленко розповів важливі деталі.

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