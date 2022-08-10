Окупанти можуть наступати на двох напрямках на півдні, аби оточити Миколаїв - Марченко

Армія країни-агресорки Росії може спробувати наступати на двох напрямках у регіоні. Йдеться про Миколаївський та Криворізький.

Про це в інтерв'ю "РБК.Україна" розповів генерал-майор Дмитро Марченко.

"Це все лише припущення, що вони можуть робити. Як я бачу, вони будуть пробувати наступати на двох напрямках - це Миколаївський напрямок і Криворізький. Якщо в них вдасться хоча б на одному з напрямків прорватися, то вони будуть перекидати туди решту сил, і робити його пріоритетним", - вважає Марченко.

За його словами, Москва хоче захопити Кривий Ріг. Таким чином окупанти зможуть створити плацдарм для наступу на Вознесенськ та Южноукраїнськ, а потім можуть спробувати взяти Миколаїв у кільце.

"Вони вже намагалися взяти Миколаїв, їм це не вдалося. Вони зараз хочуть обійти його, взяти в кільце і потім це кільце зменшувати. В принципі так, як вони це робили з Маріуполем. Але я думаю, що всі ці їхні плани почнуть руйнуватися, як тільки-но вони почнуть якісь наступальні дії", - наголосив генерал.

Як повідомлялося, Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва найближчим часом. За його словами, місто перебуває під надійним захистом українських військових. Крім того, суттєвим успіхам окупантів заважають влучні удари з західного озброєння по складах боєприпасів та пунктах управління.

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