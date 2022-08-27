Окупанти можуть організувати провокації в школах на Донеччині 1 вересня - Андрющенко

Він наголосив, що на окупованих територіях батькам не варто відпускати дітей до шкіл 1 вересня.

Російські загарбники можуть організувати провокацію в одній із шкіл на окупованих українських територіях.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Після повідомлення про вказівку Путіна взяти всі школи, зокрема Донецької області, під озброєну охорону 1 вересня, я б на місці батьків щонайменше проігнорував перший дзвоник з окупантами. Просто зазвичай після таких анонсів у росіян перший дзвоник для цивільних українців перетворюється на сумний набат. Це ж не попередження, а прямий анонс чергової провокації, яку окупанти точно влаштують в одній зі шкіл Донецька, Горлівки, Маріуполя, Волновахи і далі по списку окупованих міст", - зазначив він.

Нагадаємо, директорка школи, яку підозрюють у "зливанні" позицій ЗСУ, не з’являється до суду і не носить електронний браслет.

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