"Окупанти можуть паралельно організувати свій коридор для евакуації в Росію" - Верещук

У суботу, 23 квітня, о 12:00 має відбутися евакуація мирного населення з Маріуполя.
Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук попередила, що російські окупанти можуть влаштувати провокацію, і паралельно з українською стороною відкрити коридор для евакуації маріупольців до Росії.
Сьогодні, 23 квітня, може запрацювати гуманітарний коридор з Маріуполя.
"Звертаюся до наших громадян, які готуються до евакуації сьогодні. Щойно отримали інформацію, що окупанти можуть намагатися паралельно з нами організувати свій коридор для евакуації в Росію. Отже, прошу бути уважними та пильними. Не піддаватися на обман і провокації", - наголосила вона.
Верещук також підкреслила, що український коридор працює виключно в напрямку Запоріжжя (через Мангуш, Бердянськ, Токмак, Оріхів).
Нагадаємо, 23 квітня евакуація людей з Маріуполя запланована на 12:00.
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