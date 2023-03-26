Окупанти можуть посилити наступ на ще одному напрямку з настанням теплої погоди – полковник ЗСУ

Бахмут на Донеччині залишається найгарячішим напрямком на фронті, але з настанням теплої погоди загарбники можуть активізуватись на Луганському напрямку від Куп’янська до Кремінної.

Таку думку "24 каналу" висловив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, росіяни будуть робити спроби наступати за допомогою важкої техніки, яку вони не могли використовувати під час теплої та вологої зими. З настанням тепла цієї весни ворог може активізуватись на Луганському напрямку від Куп’янська до Кремінної.

"На цій ділянці фронту активізуються і, можливо, намагатимуться відсунути лінію фронту від Донецька. Вздовж Донецька ми досі перебуваємо біля Авдіївки та Мар’їнки, до Донецька кілька кілометрів. Для того, щоб відсунути ворога, нашим військам потрібно зайти в тил з боку Курахового і Покровська. Звідти вихід тільки через Вугледар", – пояснив полковник.

Роман Світан також наголосив, що загарбники ніколи не зможуть вийти на адміністративний кордон Донецької області, бо для цього їм потрібно подолати рубіж Слов’янська, Краматорська та Дружківки.

"А якщо там пройти неможливо, то у російських військових виникає питання: "А який тоді сенс брати Бахмут?". Рух у бік Слов’янська нічого не дасть, подальшого просування не буде. Впертись у Слов’янський та Краматорський гарнізони – означає залягти там", – резюмував він.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, наступ російських окупантів в Україні досягає кульмінації. Щоб запобігти цьому, регулярна армія РФ може втрутитися в атакувальні дії найманців ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку.

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