Окупанти можуть розпочати наступ ще на одному напрямку - аналітики ISW

Російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку (на північний захід від міста Харків).

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Зокрема, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 1 червня заявив, що українські чиновники стурбовані можливою активізацією російських військ на Золочівському напрямку та що Україна стежить за поведінкою росіян у цьому районі.

Президент України Володимир Зеленський 26 травня заявив, що російські війська готуються до нових наступальних дій і зосереджують угруповання невстановленої чисельності біля кордону з Україною за 90 кілометрів на північний захід від Харкова, що може дозволити російським військам розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку.

"Російське зосередження поблизу Золочівського напрямку та можливі наступальні дії в цьому районі, ймовірно, мають на меті подальше закріплення та перетягування українських сил на ширший фронт у північній частині Харківської області", - вважають аналітики.

Раніше стало відомо, що Збройні сили Російської Федерації просунулися у Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, поблизу Новопокровського, Роботиного та в Часовому Яру.

Аналітики повідомили, що підкріплення для російських військових на Харківщині вказує на те, що вони, ймовірно, роблять зусилля з відведення українських сил з критичних ділянок лінії фронту на сході України та створюють "буферну зону" на півночі Харківської області. Таким чином росіяни хочуть розпочати другу фазу свого наступу на Харківщині.