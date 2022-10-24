"Окупанти можуть використати цивільних як живий щит": херсонців попередили про небезпеку

Російські окупаційні війська можуть використати цивільних, яких самі ж спонукають виїжджати на лівобережну частину Херсонщини, як живий щит.

Про це заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань під час брифінгу.

Він пояснив, що окупанти людей "женуть" на лівобережну частину Херсонщини під виглядом начебто "евакуації". Але, за його словами, фактично, багатьох людей загарбники примусово депортують до Криму, зокрема і дітей.

"Стало відомо про вивезення дитячого будинку без будь-яких погоджень. Понад 50 дітей з Херсона було відправлено до Краснодарського краю. Частину людей, які переміщуються на лівий берег, окупанти планують використовувати як живий щит для своїх військових частин, військової техніки", - заявив Хлань.

Крім того, він припустив, що росіяни можуть спробувати почати примусово мобілізувати чоловіків, щоб таким чином налякати людей і змушувати їх переміщатися на лівий берег

"І, до речі, не тільки військова, а й трудова мобілізація усіх цивільних людей, які залишаються в окупованому Херсоні. Можливо, в планах окупанта залякування трудовою та військовою мобілізацією тих, хто вирішив дочекатися ЗСУ та залишитися в окупованому Херсоні і в правобережній частині Херсонщини. Саме такою дезінформацією окупанти будуть примушувати людей покинути місто", - підсумував радник голови Херсонської ОВА.

Що відбувається на Херсонщині

Російський гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо 18 жовтня оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану "небезпеку затоплення внаслідок підриву" Каховської ГЕС. Окупанти вигадали, що такий "теракт" планують ЗСУ.

Новоспечений командувач війною РФ проти України генерал Сергій Суровікін визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою", та попередив про можливість ухвалення "непростих рішень".

Крім того, 22 жовтня депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що російські окупанти почали вивозити майно та документи з Херсона. А останніми днями в Херсоні почалися проблеми з Інтернетом і зв’язком. Центр національного спротиву попередив, що російські окупанти планують залишити Херсон повністю без зв’язку, теле- та радіомовлення.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що у Херсоні окупанти готуються до вуличних боїв. Загарбники планують використати інструменти пропаганди, щоб спробувати дискредитувати військових ЗСУ.

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