Окупанти можуть забрати з правого берега Херсонщини досвідчених військових, а лишити мобілізованих – Генштаб

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов прогнозує, що керівництво російської армії може забрати з правого берега Дніпра у Херсонській області досвідчених військових, а для стримування ЗСУ лишити мобілізованих.

Про це він сказав на брифінгу 20 жовтня.

"Стосовно Херсонського напрямку… Угрупування противника може відійти з правобережної частини області на лівобережну частину. Ми розглядаємо один із варіантів, що противник може відходити і залишити мобілізованих у першу чергу для виконання завдань зі стримування – для прикриття відходу своїх військ, а найбільш боєздатні кадрові підрозділи перевести завчасно на лівобережну частину області", – заявив Громов.

У Генштабі розуміють, що мобілізовані росіяни не зможуть чинити сильний опір українським захисникам.

За словами Громова, які би не були прийняті рішення військово-політичним керівництвом Росії, ЗСУ виконують свої завдання з деокупації і будуть виконувати їх і надалі.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

Як відомо, Збройні сили України ведуть контрнаступ у Херсонській області на правому березі Дніпра.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що загарбники розпочали процес евакуації так званих "державних" установ із Херсона. За наявною інформацією, на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду.

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило перехоплення телефонної розмови бойовика "ЛДНР" на Херсонщині, яке свідчить, що окупанти бояться контрнаступу.