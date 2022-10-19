Окупанти можуть залишити Херсонщину: експерт надав ймовірний сценарій подальших дій ворога

Війська Росії, які начебто чекають на можливий удар ЗСУ по Херсону та області, самі, найімовірніше, готуються до обстрілів регіону та провокацій.

Російським солдатам у Херсонській області, ймовірно, під егідою "жесту доброї волі" доведеться відійти на лівий берег Дніпра.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів політичний консультант, керівник Центру військово-правових досліджень, адвокат Олександр Мусієнко.

"Так, можливо, це і мається на увазі ("жест доброї волі", - ред.), це чіткий посил Суровікіна (новий командувач військ РФ, - ред.) я гадаю, йшлося про відхід решток тих груп, які залишилися, на лівий берег. До того ж ймовірно, одна з причин, через яку перекинули десант на правий берег - забезпечувати, наскільки це можливо, відхід бойових груп. Тому що це якраз дії десанту - зокрема, забезпечувати відхід. Тому так, такий сценарій можливий", - сказав Мусієнко.

Експерт нагадав, що Суровікін говорив про нібито тиск НАТО і Заходу на Україну, щоб якомога швидше звільнити Херсон, не рахуючись з втратами, і так далі.

Мусієнко спростував слова Суровікіна, посилаючись на The New York Times. Видання раніше публікувало статтю, в якій написано, що Путін тисне на російські війська стояти до останнього і за будь-яку ціну тримати Херсон.

"Що ми в принципі і бачимо, дійсно складається така ситуація, що ті війська, які є, вони за будь-яку ціну намагаються утримати. Попри те, що для них ситуація несприятлива і погана, але вони дійсно ведуть бої. Вони постійно тримають у напрузі. А що стосується колаборантів, зрадників, різних представників спецслужб і так далі в окупаційній владі, ну так, є інформація, що вони свої сім’ї повивозили і самі не проти поїхати безпосередньо на лівий берег", - додав експерт.

Водночас, за його словами, заяви Суровікіна про те, що доведеться приймати "непрості рішення", навряд чи є маніпуляцією.

"Насправді ситуація, ми розуміємо, складається дещо несприятливо для росіян на південному напрямку, на правобережжі Херсонської області. Вони зараз там тимчасово змогли облаштувати лінію оборони, там ідуть бої, але не вирішена ситуація з логістикою порушеною, вона у них там погана у російських підрозділів, і плюс вони не можуть туди перекинути у великій кількості резерви, - додав Мусієнко.

Сам експерт схильний думати, що те, що говорить Суровікін, може бути правдою.

На підтвердження цієї думки експерт запевняє - для того, щоб на Херсонському напрямку ефективно стримувати російські війська, потрібно їм нарощувати свою вогневу міць і перекидати туди додаткові війська, а вони зараз цієї можливості не мають.

"Закинули десант вже кілька тижнів тому, який зміцнює їхні позиції і допомагає їм захищатися. Насправді вони перекинули рештки боєздатних підготовлених підрозділів, ну, щоб було зрозуміло, тому там не так просто, як може здаватися, і тривають бої. Але концептуально, стратегічно ситуація складається не на російську користь", - додав Мусієнко.

Водночас він не сумнівається, що звинувачуючи ЗСУ в можливому ударі по Херсону та області, окупанти самі, найімовірніше, готуються до обстрілів регіону та провокацій.

"Ми бачили це на прикладі інших міст, коли це відбувалося, і цьому дивуватися взагалі не доводиться. Такі сценарії можуть бути, така ймовірність дійсно є. До того ж, ви чули, що Суровікін натякає на певні речі, можливо, навіть теракти, які готує безпосередньо російська армія. То про підрив дамби, то ще щось розповідає. Тут так само. Вони хочуть перекинути провину на Україну за чергові військові злочини, тому ситуація можлива", - сказав Мусієнко.

Нагадаємо, що росіяни завдали ракетного удару по енергетичному об’єкту у Вінницькій області.

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