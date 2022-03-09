Окупанти можуть залучити до війни з Україною до 800 військових з Придністров'я - Генштаб ЗСУ

Окупанти можуть залучити до війни з Україною до 800 військових з Придністров'я - Генштаб ЗСУ

За наявною інформацією, серед особового складу окупаційних військ розповсюджуються панічні настрої через величезні втрати.

У Генштабі ЗСУ не виключають, що окупанти можуть залучити до бойових дій в Україні військових з Придністров'я.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу станом на 06:00 9 березня.

"Окупантами не виключається можливість залучення до війні з Україною військовослужбовців невизнаної придністровсько-молдавської республіки у кількості до 800 чоловік, проте морально-психологічний стан зазначеного особового складу залишається на низькому рівні", - йдеться у повідомленні.

Більше того у Генштабі додають, що через великі втрати окупантів в Україні противник продовжує проводити приховану мобілізацію під виглядом військових навчань. Це переважно відбувається на території окупованого РФ Криму, Краснодарському краї та "ЛДНР".

Ворог також активізував набір добровольців для війни на території України. Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ з метою поповнення резерву армії загарбників.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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