Окупанти можуть запустити ЗАЕС – Галущенко попередив про загрозу ядерного інциденту

Міністр енергетики України Герман Галущенко висловився про можливий запуск росіянами тимчасово окупованої Запорізької АЕС. За його словами, такі дії Росії – "абсурд".

Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише пресслужба Міенерго.

Галущенко наголосив, що на окупованій росіянами ЗАЕС немає ліцензованого персоналу для запуску її в роботу, а самодіяльність російських фахівців на станції може призвести до ядерного інциденту. Тому цивілізований світ повинен не допустити реалізації окупантами відповідного сценарію.

Як зазначив очільник Міненерго, ліцензію на експлуатацію атомної станції мають винятково українські фахівці, яких наразі терористи не допускають на ЗАЕС.

"Навіть якщо уявити, що росіяни зберуть фахівців в Росії і привезуть на станцію, то це буде неліцензований персонал. Запуск ними станції – це абсурд. Він неможливий ні в контексті українського законодавства, ні навіть російського та, звісно, міжнародного права", - зауважив міністр.

Крім цього, Герман Галущенко наголосив на низці суттєвих технічних проблем на окупованій ЗАЕС, зокрема завершенні термінів використання ядерного палива та відсутності достатніх обсягів води для експлуатації реакторів.

"Проблема з постачанням води на станцію постала після знищення росіянами Каховської дамби. І якщо води в охолоджувачах вистачає, щоб шість блоків перебували у неробочому режимі, то для запуску ЗАЕС потрібні зовсім інші обсяги води", - пояснив він.

Герман Галущенко додав, що намагання окупантів забезпечити потреби станції водою за рахунок розробки свердловин також не відповідає жодним стандартам.

Нагадаємо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив, що всі шість реакторних блоків ЗАЕС перебувають у стані "холодного зупину" – вперше від кінця 2022 року.

Розхолодження реактора забезпечує додатковий буфер на випадок аварії. Але це не вирішує фундаментальної проблеми нещодавнього різкого погіршення ситуації на станції. Гроссі зазначив, що ядерна безпека на Запорізькій АЕС залишається дуже нестабільною.

ЗАЕС не виробляє електроенергію для національної енергомережі України від вересня 2022 року. А від жовтня 2022 року принаймні один із шести енергоблоків перебував у режимі "гарячого зупину" для забезпечення централізованого теплопостачання, а також технологічної пари для перероблення рідких відходів на майданчику станції.

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