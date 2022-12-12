Окупанти можуть застосовувати балістичні ракети: українців просять дослухатися до "тривог"

У Повітряних силах кажуть, що є три типи повітряної тривоги.

Оголошені повітряні тривоги в Україні можуть бути різних типів: повітряна загроза, інформація від союзників чи застосування реактивних систем залпового вогню.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він вкотре нагадав, що повітряну тривогу ігнорувати небезпечно і у разі її оголошення обов'язково потрібно йти до укриття і бути там до відбою тривоги.

Також читайте Скільки мільярдів втрачає економіка України від повітряних тривог вдень: названо суму

"На сьогодні є кілька типів тривог. Вона може бути пов'язана і з повітряними загрозами, і з інформацією, яка надходить з різних джерел, в тому числі від міжнародних партнерів щодо ракетної небезпеки, щодо можливого застосування балістичних ракет чи іншого озброєння. Повітряні тривоги також оголошуються, коли є інформація про застосування реактивних систем залпового вогню, як застосовує противних на сході України", - пояснив Ігнат.

За його словами, українська ППО не може збивати балістичні ракети, їх треба знищувати на старті.

"Ні Іскандери, ні ракети С-300, ні ракети іранські... Балістика на сьогодні недоступна для збиття засобами ППО, які є у нас на озброєнні. Тому найефективніший метод знищення цих ракет – це на старті, там, де вони перебувають", - сказав він.

Речник Повітряних сил ЗСУ також додав, що доба минула більш-менш спокійно.

"Однак на Сході країни ведуться активні бойові дії. Противник застосовує і авіацію, і інші засоби", - підсумував Ігнат.

Нагадаємо, за даними ВМС ЗСУ, у Чорному морі станом на 12 грудня на бойовому чергуванні перебувають вісім ворожих кораблів – з них жодного ракетоносія. В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два корабля; у Середземному морі – дев’ять ворожих кораблів, з них п’ять – носії крилатих ракет "Калібр", загальним залпом – 76 ракет.

Читайте також: