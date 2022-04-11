Окупанти можуть застосовувати фосфорні бомби у бою за Маріуполь - британська розвідка

Росія продовжує використовувати "некеровані бомби".
Попереднє застосування російськими військами фосфорних бомб у Донецькій області підвищує можливість їх майбутнього використання в Маріуполі, оскільки бойові дії за місто посилюються.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Росія продовжує використовувати "некеровані бомби", знижує здатність військ розрізняти цілі і завдавати удари, що може привести до значного збільшення ризику нових жертв серед цивільного населення.
"Російські обстріли тривали в Донецькій і Луганській областях, українські сили відбили кілька атак, в результаті яких були знищені російські танки, автомобілі та Артилерійське обладнання", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, мер Маріуполя пояснив, чому місто в перші дні війни залишилося без продуктів.
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