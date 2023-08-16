Окупанти можуть завдати удару по хасидам в Умані та звинуватити в цьому ЗСУ – посол України

Посол України не виключає провокацій з боку Росії проти громадян Ізраїлю.

Окупаційна армія РФ може влаштувати провокацію проти України і здійснити ракетний обстріл хасидів, які щороку приїжджають до Умані на паломництво.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, пише LIGA.net.

"Я не виключаю ситуації, в якій росіяни можуть запустити декілька ракет по скупченню людей, а потім сказати, що це зробили українці. Нам не вистачає ППО... Ми не можемо навіть усі великі міста захистити", – наголосив Корнійчук.

Він також зауважив, що посольство України ко озвучувало свою позицію: якщо Ізраїль відмовляє у продажі ППО для захисту українських цивільних – то, можливо, захоче захистити своїх паломників.

"Ця позиція добре пройшла в ізраїльській пресі. Але жодної відповіді ми не отримали", – каже Євген Корнійчук.

Нагадаємо, Євген Корнійчук повідомляв, що Україна може закрити кордон для єврейських паломників у відповідь на те, що Ізраїль депортує українських туристів.

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