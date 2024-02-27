Окупанти можуть знову вдатися до ударів ракетами "Онікс": у ЗСУ розповіли подробиці

Нещодавно українські партизани повідомили про перекидання до анексованого Крим комплексів "Бастіон-П" - носіїв надзвукових ракет "Онікс". Росіяни можуть вдатися до ударів цим озброєнням.

Про це заявила в ефірі телемарафону керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Головне, що нам відомо, де вони. А те, що росіяни будуть їх використовувати, - це очевидно. Це один із тих засобів тиску, якому дуже складно протидіяти. Ракети типу "Онікс" мають особливі характеристики, це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті. Вони складні для виявлення і протидіяти їм можуть лише особливі комплекси ППО", - наголосила Гуменюк.

З її слів, росіяни навряд чи будуть масово бити по Україні цими ракетами, адже окупанти економлять цей вид озброєння.

"Є інформація, що свого часу "бавовна" завітала на місце зберігання подібних ракет. Ворог може застосовувати такі ракети в комбінації з іншими засобами ураження. Зокрема, ми спостерігаємо останнім часом, що активізувалося використання балістичних ракет і інших ракет, які дуже складно збивати", - розповіла представниця ОК.

нагадаємо, раніше РФ здійснила удари по Україні ракетами із КНДР. Ці дані підтвердили Генпрокурор, СБУ та ГУР. У розвідці кажуть, що росіяни пообіцяли надати якісь додаткові технології для того, щоб Північна Корея вдосконалювала своє озброєння.

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