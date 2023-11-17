Окупанти на Авдіївському напрямку перейшли до тактики "пішого оточення"

Російські війська втратили вже близько 3 тисяч людей під час спроб взяти Авдіївку в котел.

Російські окупанти перейшли на Авдіївському напрямку до тактики “пішого оточення”. Намагаючись взяти Авдіївку в котел, війська РФ втратили вже близько 3 тисяч людей.

Про це пише російський BILD з посиланням на військового експерта Юліана Репке.

За його словами, російські війська втратили вже близько 3 тисяч людей під час спроб взяти Авдіївку в котел. На кадрах з місця видно мінні поля, засіяні трупами російських солдатів.

Одночасно РФ втратила на цьому напрямку близько 270 одиниць бронетехніки. Тому вони перейшли до тактики “пішого оточення” Авдіївки. Експерт називає її “тактикою Бахмута”. Наступ ведуть переважно піхотні частини, як це робили вагнерівці в Бахмуті.

“У ЗСУ залишається західна бронетехніка, у тому числі БМП Bradley та танки Leopard-2. Ріпке не вважає, що величезні втрати ЗС РФ говорять про їхню невдачу. Він називає це цілеспрямованою тактикою Москви за принципом кількість замість якості і нагадує, що так було і в Бахмуті. Втрати ЗС РФ та ЗСУ там співвідносилися як 10:1, але в результаті російські війська взяли місто. Аналітик вважає, що те саме відбувається зараз. Він нагадує про успішне просування росіян до села Степове та подолання залізничної гілки на північ від Авдіївки”, - пише BILD.

Нагадаємо, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається складною. Окупаційні війська намагаються штурмувати промзону міста уже кілька днів поспіль.

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